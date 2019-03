Mika ja Satu saapuivat Matti Nykäsen nimikkomäen juurelle Seinäjoelta asti: ”Tämä oli viimeinen kunnianosoitus hänelle”

Kotimaa

Mika ja Satu saapuivat Matti Nykäsen nimikkomäen juurelle Seinäjoelta asti: ”Tämä oli viimeinen kunnianosoitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Myös

Katso 30 koskettavaa kuvaa: Matti Nykänen saatettiin viimeiselle matkalle https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006021099.html





Jyväskyläläiset

https://www.is.fi/haku/?query=hannu+salmela





Matti Nykänen