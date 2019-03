Kotimaa

Kuvat: kansa kerääntyi seuraamaan mäkihyppylegendan viimeistä matkaa





















Matti Nykäsen hautajaissaattueen reitin varrelle on jo kerääntynyt ihmisiä kunnioittamaan mäkihyppylegendan muistoa.Nykäsen siunaustilaisuus on yksityinen, eikä sinne pääse sivullisia.Ihmisiä on tällä hetkellä kerääntynyt etenkin kappelin ulkopuolelle odottamaan mäkihyppylegendan viimeisen matkan alkamista.Paikalla on jo satakunta ihmistä, suurin osa heistä naisia.Hautajaissaattue lähtee liikkeelle Jyväskylän vanhan hautausmaan kappelilta noin kello 13. Reitin varrelle saa tulla kunnioittamaan Nykäsen muistoa. Saattue päättyy Seppälänkankaalle.Taina Laitinen puolisoineen on tullut 70 kilometrin päästä Pieksämäeltä varta vasten hyvästelemään Nykästä.– Tämä on ainutlaatuista. Kyllä tämä koskettaa, Laitinen sanoo.