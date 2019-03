Kotimaa

Tässä ovat Eurojackpotin oikeat numerot

Kolmannen voittoluokan seitsemästä 5+0-tuloksesta yksi löytyi Suomesta

Perjantai-Jokerissa löytyi yksi 6 oikein -tulos

Perjantaina arvotun Eurojackpotin oikea rivi kierroksella 9/2019 on 7, 16, 18, 19 ja 24. Tähtinumerot ovat 1 ja 6.Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa.5+1 oikein tuloksia löytyi 4 kappaletta. Voitto-osuus on 455 563,60 euroa. 5+0 oikein tuloksia löytyi 7 kappaletta 91 878,30 euroa.Veikkaus Oy kertoo, että Eurojackpotin suurimmat voitot tulivat toisen voittoluokan 5+1-tuloksilla. Voitto-osuus on 455 563,60 euroa. Voittomaat ovat Saksa (2), Viro ja Tšekki.Kolmannen voittoluokan seitsemästä 5+0-tuloksesta yksi löytyi Suomesta. Se toi 91 878,30 euron voiton Tampereentien Prismassa Turussa pelattuun riviin. Koska pelaaja käytti Veikkaus-korttia, hän saa rahat automaattisesti tililleen. Muut osumat menivät Saksaan (4), Tanskaan ja Puolaan.Perjantai-Jokerin oikea rivi on 6 1 5 1 7 0 5. Perjantai-Jokerissa löytyi yksi 6 oikein -tulos, jolla Riihikosken Salessa Pöytyällä rivinsä pelannut voittaja saa osuneen tuplauksen ansiosta 40 000 euroa.Lomatonnin voittorivi on Rooma 91. Lomatonneja meni jakoon kahdeksan kappaletta.