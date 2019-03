Yksin asunut sokea ja kuuro 96-vuotias menehtyi kotonaan tulipalossa – naapurit huolestuivat jo aiemmin: ”Miten hän on vielä kotona tuossa kunnossa”

Kotimaa

Yksin asunut sokea ja kuuro 96-vuotias menehtyi kotonaan tulipalossa – naapurit huolestuivat jo aiemmin: ”Mite

Pieni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Etelä-Karjalan

Eksoten hallituksen jäsen odottaa selontekoa