Kotimaa

Kuuro ja sokea 96-vuotias nainen menehtyi kotonaan tulipalossa – miksi vanhus ei saanut hoitopaikkaa?

Imatralla

Eksoten hoivajohtaja Taina Jaako pitääkö paikkansa, että Eksote on hylännyt kolme kertaa 96-vuotiaan hakemuksen hoitopaikasta.

Jos on sokea, silloin ei automaattisesti saa hoitopaikkaa?

Johtaako 96-vuotiaan tapaus Eksotessa sisäiseen selvitykseen?

Tapaus herättää kysymyksen, onko Imatralla pula hoitopaikoista?

Onko käytäntö, että ihmistä yritetään pitää mahdollisimman pitkään kotona?

Miten usein asiakkaan tilanne katsotaan?