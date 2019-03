Kotimaa

Sosiaalityöntekijät kertoivat 16 tarinaa köyhyydestä Suomessa: ”Itse en kyllä selviäisi, jos pitäisi tuilla el

Tampereella





Lapsiperheiden

Nykyisin eletään tällaisessa kilpavarusteluyhteiskunnassa, joka ulottuu kouluihin ja jopa päiväkoteihin.

Siitä voi jäädä sellaiset arvet, että toiselle asteelle opiskelemaan siirtyminen ihan hirvittää.

Myös

16 tarinaa sosiaalityöntekijöiden arjesta

●●●





●●●









●●●





●●●





●●●





●●●









●●●





●●●





●●●





●●●





●●●





●●●





●●●









●●●





●●●