Anna Perhon kolumni: Viileä mirkku, olet vääränlainen

Naisten kilpailuviettiä pitäisi minun mielestäni pikemminkin ruokkia kuin hillitä.

Keskustelu linkittyy romaaniin, jonka fiktiivinen päähenkilö määrittelee termin näin: cool girl on hauska nainen, joka rakastaa futista, pokerinpeluuta, röyhtäilyä, anaaliseksiä ja halpaa bisseä. Hän ahmii roskaruokaa lihomatta, eikä koskaan suutu miehille.Kiitos. Juuri kun toivoin, että naisten julkinen kategorisoiminen huoriin ja madonniin olisi tulossa tiensä päähän, sama alkaa uudestaan.Lisäksi määritelmä rajaa miehuuden makkaran ja kaljan rajaamalle neliösentille juuri sellaiseen yliväsyneeseen tyyliin, mihin joka ikinen meistä (lukuun ottamatta noin neljää Twitterissä öyhöttävää morlokkia) on lopen kyllästynyt.Mutta niin tai näin, nainen on aina vääränlainen.ytimessä on ajatus siitä, että he pönkittävät omaa valta-asemaansa mielistelemällä miehiä. Trendi-lehden haastattelema tutkija Minja Koskela sanoo, että cool girlit ”eivät raivaa tilaa kaikille naisille, vaan pelkästään itselleen”.Räpsäkkää tulkintaa sen perusteella mistä urheilulajeista tai millaisesta seksistä nainen pitää.Opportunismi on tietenkin vastenmielistä, mutta sen taitavat aivan kaikki, myös epäcoolit tytöt ja pojat. Kiipimisen sukupuolittaminen on yhtä perusteltua kuin väite siitä, että naiset ovat miehiä kateellisempia tai että miehet eivät puhu.Kaveria pitää ja kannattaa auttaa, mutta työelämässä pitää ja kannattaa myös kilpailla. Myrkyttynyt termi on paljon muutakin kuin sikailua ja varpaille tallomista.Siksi naisten kilpailuviettiä pitäisi minun mielestäni pikemminkin ruokkia kuin hillitä: kehitä itseäsi, sparraa kovempia vastaan, uskalla, kehtaa ja ole lopulta niin hyvä, ettei sinua voi jättää huomiotta! Ei siinä kumbayan laulamiset auta, jos haluaa elämässä eteenpäin.Lisäksi koko yhteiskunta hyötyy, kun tytöt ja pojat eivät tyydy vain siihen, minkä saa pinnistelemättäkin.Vitsi on siinä, että jos pääsee keulille, pääsee ottamaan muita mukaan. Mutta sitä ennen pitää kehdata voittaa. Se on paljon vaikeampaa kuin ideologiaan verhottu luovuttaminen ennen kuin kisa edes kunnolla alkaa.kategorisoida naisia vain sen kautta, millainen suhde heillä on miehiin. Se on paitsi nöyryyttävää, myös älyllisesti epärehellistä.Jos hyväksymme sen tosiasian, että nainenkin on ihminen, joudumme samalla luopumaan kiltin, aina solidaarisen ja nöyrän tyypin myytistä.Minulle coolius on jotain ihan muuta kuin ”röyhtäilyä”. Siksi olen nihkeä luovuttamaan käsitettä akateemikkojen tai romaanihenkilöiden määriteltäväksi.Viileää on tehdä sitä mitä haluaa, peilaamatta itseään hysteerisesti jonkun muun päässä asuvaan normistoon. Oman vajavaisuuden hyväksymistä ja sen kantamista, Saaban kuningattaren ylväydellä. Yksi halpa bisse sille!Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.