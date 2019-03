Kotimaa

Luvassa pakkasviikonloppu – pohjoiseen lumipyryä

Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja maan pohjoisosan yli kaakkoon liikkuu lumikuuroja. Illaksi pilvisyys lisääntyy myös maan keskivaiheilla.Päivällä etelässä ja lännessä on pakkasta lähellä 5 astetta, pohjoisessa ja idässä 6 - 12 astetta.Lauantaina Pohjois-Lapissa on selkeää ja pakkanen kireää.Pohjois-Pohjanmaan yli itään liikkuva voimakas matalapaine tuo Suomeen lumisateita. Etelä-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan tienoilla lunta tulee pyryttämällä.Lounaassa sateet jäävät vähäisimmiksi ja vesi- tai lumikuuroja tulee vain paikoin.Lounaassa päivälämpötila on nollassa tai vähän suojan puolella, muualla etelässä on heikkoa pakkasta, pohjoisessa on enimmäkseen 7 - 15 pakkasastetta, kylmintä on Pohjois-Lapissa.Sunnuntaina maan länsiosasta ulottuu selkeän sään alue maan pohjoisosaan. Idässä on pilvipoutaa. Illalla lumisateen mahdollisuus kasvaa lounaisrannikolla.Pakkasta on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 5 asteen molemmin puolin. Lapissa aamun kireä pakkanen heikkenee, päivällä on 10 - 15 astetta pakkasta.