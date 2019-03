Uusi tiukka laki hyväksyttiin: Venäläisille maata vain erikoisluvalla

Näin kauppoja rajoitetaan

Luvanvarainen osto EU/ETA-alueen ulkopuolinen henkilö tai yhteisö tarvitsee luvan kiinteistön ostamista varten. Puolustusministeriö voi myöntää luvan, mikäli kaupan ei katsota vaarantavan Suomen kansallista turvallisuutta.



Lupaa ei lähtökohtaisesti tarvita, mikäli esimerkiksi suomalainen tai EU/ETA-alueen kansalainen luovuttaa kiinteistön avio- tai avopuolisolleen tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolelle. Tai jos pariskunta hankkii kiinteistön yhdessä ja toinen heistä on henkilö, joka ei tällaista lupaa tarvitse.



Puolustusministeriö voi kuitenkin vaatia luvan hakemista erikseen myös sellaisissa tapauksissa, mikäli on ilmeistä, että luvanhakemista on yritetty välttää ja kiinteistöä ollaan hankkimassa tosiasiallisesti EU/ETA-alueen ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle.



Laki mahdollistaa puuttumisen myös sellaisiin kauppoihin, joissa ostaja on ketjuttanut tai muuten piilottanut vaikutusvaltansa ostajayrityksessä. Säännöstekstin mukaan lupaa tarvitaan, jos EU/ETA-maan ulkopuolella on vähintään 1/10 yrityksen osakkeista tai ”vastaava tosiasiallinen vaikutusvalta".



Lupahakemuksessa on kerrottava luovutuksen osapuolten tiedot sekä tiedot kiinteistöstä ja aiotusta käyttötarkoituksesta.



Puolustusministeriö voi pyytää luvan antamista varten lausuntoja muilta viranomaisilta. Rutiinitapauksissa lisälausuntoja ei pyydetä. Lupalaki ei koske takautuvasti nykyisiä ulkomaalaisten kiinteistöomistuksia.



Etuosto-oikeus valtiolle



Valtio voi käyttää lunastusoikeuttaan ja hankkia kiinteistön itselleen jälkikäteen. Näin voidaan toimia esimerkiksi, jos kiinteistön oston yhteydessä hankittuun lupaan on annettu harhaanjohtavia tietoja käyttötarkoituksesta.



Etuosto-oikeus on silloin, kun kiinteistön hankkiminen katsotaan tarpeelliseksi esimerkiksi maanpuolustuksen, rajaturvallisuuden tai alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi.



Etuosto-oikeus koskee Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen tarpeisiin osoitettuja alueita tai alueita, jotka ovat enintään 500 metrin etäisyydellä niistä. 500 metriin asti ulottuvalla etuosto-oikeudella voidaan suojata myös muita kohteita, jotka vaativat suoja-aluetta.



Etuosto-oikeus koskee myös alueita, jotka ovat enintään 1000 metrin etäisyydellä viestiasemista, tutka-asemista, lentopaikoista, satamista tai muista sellaisista kohteista, jotka palvelevat Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen vesiliikennettä tai ilmailua.



Valtiolla ei ole etuosto-oikeutta, jos ostajana on myyjän avio- tai avopuoliso, rekisteröidyn parisuhteen osapuoli tai henkilö, joka on perintökaaren mukainen perimisoikeus myyjään. Myös kunnilla ja seurakunnilla on osto-oikeus ennen valtiota.



Lunastusoikeus valtiolle



Valtio voi käyttää lunastusoikeuttaan ja hankkia kiinteistön itselleen. Näin voidaan toimia esimerkiksi, jos kiinteistön oston yhteydessä hankittuun lupaan on annettu harhaanjohtavia tietoja käyttötarkoituksesta.



Lunastusta voidaan käyttää esimerkiksi maanpuolustuksen, alueellisen koskemattomuuden, sisäisen turvallisuuden, valtion johtamisen, rajaturvallisuuden, huoltovarmuuden tai yhteiskunnan infrastruktuurin toiminnan varmistamiseksi.



Lunastettavasta omaisuudesta on määrättävä omaisuuden korkeinta käypää hintaa vastaava täysi korvaus. Kiinteistön omistajalla on myös oikeus saada tietyin ehdoin korvausta, mikäli hänelle aiheutuu lunastusprosessista tai sen peruuntumisesta vahinkoa.



Lakien seuranta



Puolustusministeriön on annettava puolustusvaliokunnalle vuoden 2021 loppuun mennessä selvitys siitä, kuinka uusi sääntely on alkanut toimia kiinteistökaupoissa.