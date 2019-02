Kotimaa

Osastosihteeri tuomittiin Kainuun keskussairaalaan urkintajutusta kymmenientuhansien kärsimyskorvauksiin

Potilastietoja urkkineelle Kainuun keskussairaalan osastosihteerille on kertynyt mittava lasku urkintajutusta, selviää Kainuun käräjäoikeuden tuomiosta. Jo pelkästään henkilökohtaisesti maksettavaksi tuomitut kärsimyskorvaukset ovat liki 25 000 euroa, minkä lisäksi kärsimyskorvauksia yhteisvastuullisesti Kainuun soten kanssa kertyi yli 9 000 euron arvosta.Nainen kertoi, että käsitteli osoite- ja yhteystietoja eri sidosryhmien pyynnöstä ja katsoi ainoastaan näitä tietoja. Hän myönsi käyttäneensä potilastietojärjestelmää ”puhelinluettelona” näiden tietojen saamiseksi. Hänen mukaansa tietoja ei luovutettu kenellekään.Syyttäjä vaati naiselle rangaistusta jopa 256 potilaan tietojen katselemisesta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän potilastietojärjestelmästä.– Käräjäoikeus katsoo, että (osastosihteeri) on syyllistynyt siihen rikokseen, mistä hänelle on rangaistusta vaadittu, tuomiossa sanotaan.Nainen tuomittiin myös vajaan 600 euron sakkoihin henkilörekisteririkoksesta, minkä lisäksi laskua kasvattavat oikeudenkäyntikulut.