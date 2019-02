Kotimaa

Poliisimies syyllistyi rikoksiin – nainen virui liian pitkään poliisi­vankilassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nainen

Tutkinnanjohtaja

Tapahtumien keskiössä on nainen, jota epäiltiin osallisuudesta huumausaine­rikos­kokonaisuuteen. Tästä syystä hänet oli otettu kiinni ja passitettu Turun poliisivankilaan.Turun terrorismi­puukotus­päivänä, eli 18.8.2017 poliisipartio ratsasi eräitä toimitiloja huumaus­ainerikos­kokonaisuuteen liittyen, ja nainen oli poliisipartion matkassa.Tutkinnanjohtaja oli antanut kertomansa mukaan jo edellisenä päivänä määräyksen, jonka mukaan nainen pitäisi päästää vapaaksi kotietsinnän jälkeen. Tutkinnanjohtaja luotti kertomansa mukaan siihen, että hänen käskyään noudatetaan. Käräjäoikeuden tulkinnan mukaan tutkinnanjohtajan antama käsky ei kuitenkaan välittynyt selkeästi hänen alaisilleen.Poliisipartio sai kesken ratsauksen tiedon Turun puukotuksista, ja poliisipartio joutui lähtemään Turun Kauppatorille. Tieto Turun puukotuksista tuli kello 16 jälkeen.vietiin takaisin poliisivankilaan. Lain mukaan nainen olisi pitänyt päästää kyseisenä päivänä vapaaksi ennen puukotuksiakin, viimeistään kello 12, koska poliisi ei aikonut esittää häntä vangittavaksi. Nainen pääsi vapaaksi vasta seuraavana aamuna kello 08.25. Hän oli lakien vastaisesti vailla vapauttaan 20 tuntia ja 25 minuuttia.Tutkinnanjohtaja vetosi oikeudessa siihen, että Turun terrorismi­puukotukset aiheuttivat ennennäkemättömän kiireen, joka vei hetkeksi huomion kaikelta muulta poliisitoiminnalta. Oikeus huomautti kuitenkin, että nainen oli ollut Kauppatorin tapahtumien aikaan jo vajaat viisi tuntia lainvastaisesti vapautensa menettäneenä.– Kauppatorin tapahtumille ei näin ollen voida antaa ratkaisevaa merkitystä huolellisuus­velvoitteen täyttämistä arvioitaessa, oikeus totesi.Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tulkinnan mukaan tutkinnanjohtaja oli vastuussa siitä, että nainen olisi vapautettu määräaikojen puitteissa. Koska se ei toteutunut, tutkinnanjohtaja syyllistyi tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen ja tuottamukselliseen vapaudenriistoon.jätettiin kuitenkin rangaistukseen tuomitsematta. Yhtenä perusteena oli se, että nainen itse koki, ettei hänellä ollut vaatimuksia asian suhteen. Naisen mielestä aiheeton vapaudenmenetys ei ollut hänelle haitallinen tai vahingollinen.– Olen heidän (poliisien) kanssa käynyt asian läpi. Multa on kysytty, onko mulla vaateita. Mä sanoin, ettei mulla ole, koska ymmärrän, että tämä oli inhimillistä, nainen sanoi aiemmin IS:lle.– Käräjäoikeus päätyy katsomaan (tutkinnanjohtajan) syyksi luettujen rikosten olevan niiden haitallisuuteen nähden vähäisiä.– Kun (tutkinnanjohtajan) syyksi luettuja rikoksia on (...) pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisinä, on hänet rikoslain (...) nojalla jätettävä niistä rangaistukseen tuomitsematta, Varsinais-Suomen käräjäoikeus totesi torstaina antamassaan tuomiossaan.