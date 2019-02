Kotimaa

Pohjois-Savon käräjäoikeudessa palattiin eilen keskiviikkona vuoden 2017 heinäkuisiin tapahtumiin.Tuolloin ambulanssi ja henkilöauto kolaroivat keskenään Kuopiossa, valtatie 9:llä, niin sanotulla Vartialan suoralla. Henkilöauton kyydissä ollut matkustaja kuoli. Syyttäjän mukaan ambulanssinkuljettaja aiheutti onnettomuuden.Ambulanssinkuljettaja ajoi Kuopion suuntaan, kun hän sai hätäkeskuksesta hälytystehtävän. Ihminen oli saanut Kaavilla aivohalvauksen.– Aivohalvauksessa hälytykseen on reagoitava nopeasti ja aivohalvauspotilaan hoidon aloittamisessa jokainen minuutti on potilaan tulevaisuuden ja paranemisen kannalta kriittinen, ambulanssikuljettajan oikeuteen jättämässä kirjallisessa vastauksessa lukee.ja hänen työparinsa ottivat tehtävän vastaan ja ambulanssin hälytysvalot laitettiin päälle.– Tien vasemmalla puolella hän huomasi mahdollisen kääntymispaikan ja hän alkoi valmistelemaan kääntymistä. Edessä, eikä takana näkynyt ketään. Ambulanssista näkee taakse ainoastaan sivupeileistä, kuljettajan kirjallisessa vastauksessa lukee.Kuljettaja laittoi vilkun päälle vasemmalle. Naisen piti tehdä U-käännös. Kertomansa mukaan hänellä oli vauhtia noin sata kilometriä tunnissa. 16 sekunnin aikana vauhti putosi vajaaseen 70 kilometrin tuntivauhtiin.Oikeanpuoleista kaistaa ajanut ambulanssinkuljettaja vaihtoi vasemmalle kaistalle, ja syyttäjän mukaan hän ylitti ajosuunnalleen tarkoitetun keltaisen sulkuviivan. Sitten rysähti. Ambulanssin takana ajanut henkilöauto oli nimittäin myös vaihtanut vasemmanpuoleiselle kaistalle ambulanssin jarruttelun takia, ja törmäys tapahtui.– (Henkilöauton kuljettaja) ei ole ehtinyt reagoimaan yllättävään ajokaistan vaihtamiseen, minkä seurauksena ajoneuvojen yhteentörmäys on tapahtunut, syyttäjän laatimassa haastehakemuksessa lukee.mukaan henkilöauton kuljettaja osui autollaan ambulanssin vasemman eturenkaan lokasuojaan tuhoisin seurauksin. Molemmat ajoneuvot kärsivät huomattavista vahingoista. Vahingot ovat nähtävissä myös onnettomuuspaikalta otetuista kuvista, jotka tulivat oikeudenkäynnissä julkisiksi.Henkilöautossa oli kuljettajan lisäksi kaksi naismatkustajaa, joista toinen menehtyi onnettomuudessa. Muita henkilövahinkoja ei tapahtunut.Syyttäjän mukaan ambulanssikuljettaja aiheutti huolimattomalla liikennekäyttäytymisellään onnettomuuden sekä henkilöauton matkustajan kuoleman. Syyttäjä vaatii ambulanssikuljettajalle liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta sakkorangaistusta.1988 syntynyt ambulanssikuljettaja kiistää syytteet.– (Ambulanssikuljettaja) ei tehnyt äkkijarrutusta ja hänellä oli jo hyvän aikaa ollut hälytyslaitteet ja ja vilkku päällä. Hälytysajoneuvolla on kiireellisessä tehtävässä oikeus poiketa liikennesäännöistä.– Takaa tulleen ajoneuvon on tullut ajaa tilanteessa liian lähellä (naisen) kuljettamaa hälytysajoneuvoa ja joka tapauksessa takaa tullut ajoneuvo on lähtenyt muiden turvallisuutta ja terveyttä vaarantavalla tavalla ohittamaan hälytysajoneuvoa, jolla oli hälytyslaitteet päällä.– Syyte kuolemantuottamuksesta on hylättävä, koska (nainen) ei syyllistynyt liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Syyte on joka tapauksessa hylättävä, koska tapaturmassa menehtynyt henkilö ei käyttänyt turvavyötä (....). Kaikki tapaturmassa osalliset henkilöt, jotka käyttivät turvavyötä, selvisivät onnettomuudesta, naisen oikeuteen jättämässä kirjallisessa vastauksessa lukee.Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa asiassa tuomion 11. maaliskuuta.