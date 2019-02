Kotimaa

Nyt kylmenee – eteläänkin luvassa 10 astetta pakkasta

Kylmenemisen yhteydessä tulee lumikuuroja. Etelässä tulee ensin vesi- ja räntäkuuroja. Sää selkenee maan pohjoisosassa, illalla vähitellen myös etelässä.Pohjoisessa on päivällä pakkasta 5 – 10 astetta, maan keskivaiheilla 2 - 5 astetta, illaksi ilma pakastuu myös etelässä. Yöllä pakkanen kiristyy etelässä noin 10 asteeseen, pohjoisessa 15 asteen vaiheille.Perjantaina etelässä on enimmäkseen selkeää.Maan pohjoisosassa sää pilvistyy ja tulee paikallisia lumikuuroja. Illaksi pilvisyys lisääntyy myös maan keskivaiheilla. Päivällä on pakkasta etelässä ja lännessä lähellä 5 astetta, pohjoisessa ja idässä pakkasta on enimmäkseen 7 – 10 asteen välillä.Lauantaina maan itäosassa tulee paikoin lumikuuroja. Pohjois-Suomeen leviää sakeampi lumisadealue lännestä. Päivälämpötila vaihtelee lounaan noin nollasta Lapin 10 pakkasasteen vaiheille.