Kotimaa

Poliisilla meneillään iso operaatio Helsingissä

Helsingin poliisilaitoksella on menossa iso operaatio Tapulikaupungissa, Puistolan aseman läheisyydessä.Helsingin poliisi yleisjohdosta vahvistetaan Ilta-Sanomille, että iso tehtävä on meneillään.Twitterissä poliisi kertoo, että asiasta ”ei ole toistaiseksi mahdollista kertoa muuta”.Lisää aiheesta on tulossa myöhemmin.