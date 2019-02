Kotimaa

Miesnäyttelijälle luettiin syyte opiskelutoverin raiskauksesta

Nuori miesnäyttelijä asteli avustajansa kanssa vaitonaisena Helsingin käräjäoikeuden istuntosaliin, jossa käsiteltiin häneen kohdistettua raiskaussyytettä keskiviikkona.Salin keskelle oli pystytetty sermi näköesteeksi. Sermin vasemmalla puolella istui epäillyn rikoksen uhri, nuori nainen avustajansa ja tukihenkilön kanssa. Mies asettui sermin oikealla puolelle oman avustajansa kera.Osapuolet olivat jo etukäteen pyytäneet oikeudelta, että juttu käsiteltäisiin suljettujen ovien takana kuten seksuaalirikosjutut yleensä. Oikeuden puheenjohtaja teki salaamispäätöksen heti käsittelyn aluksi, joten yleisö poistettiin salista ja miehen syyte luettiin salassa.Puheenjohtaja kuitenkin ilmoitti, että tuomio jutussa annetaan julkisena. Uhrin henkilötiedot julkisesta versiosta poistetaan.Syytetty mies on näytellyt muun muassa näkyvässä roolissa eräässä suomalaisessa lastenelokuvassa. Myös uhri on IS:n tietojen mukaan teatterialalla, joskaan näyttelijä hän ei ole. Syytetty ja uhri ovat opiskelleet samassa oppilaitoksessa.Käräjäoikeuden istunto kesti pitkälle iltapäivään asti. Jutussa kuultiin asianosaisten lisäksi myös todistajia. Tuomio annetaan myöhemmin.Miehelle luettu syyte koskee perusmuotoista raiskausta. Ellei häntä vapauteta syytteestä, häntä uhkaa vankeusrangaistus. Rangaistusasteikko ulottuu vuodesta kuuteen vuoteen vankeutta. Vankeusrangaistus voidaan langettaa ehdollisena, jos sen pituus on kaksi vuotta tai vähemmän.