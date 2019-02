Epäily: 11-vuotias poika pahoinpideltiin kesken oppitunnin, makaa nyt isän mukaan teholla – koulussa leikitty väkivaltaista ”jutipumppu”-leikkiä

Kotimaa

Epäily: 11-vuotias poika pahoinpideltiin kesken oppitunnin, makaa nyt isän mukaan teholla – koulussa leikitty

Poliisi tutkii pahoinpitelynä

Isä: Pojan olo heikkeni viikonloppuna

Koulussa leikitty väkivaltaista välituntileikkiä

Hämeenlinnalaisen alakoulun englannintunti sai viime viikon torstaina vaarallisen käänteen, kun epäilysten mukaan yksi oppilaista löi 11-vuotiasta luokkakaveriaan yllättäen kädellä pään alueelle.Isän mukaan iskun saanut poika tuupertui lattialle ja menetti tajuntansa, mutta virkosi hetken päästä.Koulun rehtori vahvistaa, että kesken tunnin tapahtui ikävä välikohtaus, mutta hän on yksityiskohtaisista tiedoista vaitonainen.– Meillä on tämmöinen valitettava tapaus sattunut oppitunnin aikana (viime viikon) torstaina. Yksityiskohtaisia tietoja en voi kommentoida, koska meillä on aloitettu koululla selvittely ja sitä selvitetään edelleen kaikkien yhteistyötahojen kanssa, rehtori toteaa.Hän suhtautuu asiaan äärimmäisen vakavasti.– Meillä on väkivalta ehdottomasti kielletty. Siihen on täysi nollatoleranssi, rehtori tähdentää.Hän ei ota tässä vaiheessa siihen kantaa, minkälaisia konkreettisia seuraamuksia torstain välikohtauksella voi olla iskun tehneelle oppilaalle.– Koska lapset ovat alaikäisiä, en tuohon kommentoi, rehtori toteaa.Myös poliisi on asiasta vaitonainen, koska moni yksityiskohtainen seikka on vielä selvittämättä, eikä kaikkia osapuolia ole vielä kuultu. Poliisi tutkii asiaa pahoinpitelynä. Koska pahoinpitelystä epäilty oppilas on alle 15-vuotias, asia ei etene koskaan oikeuden käsiteltäväksi, koska hän ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa.Iskun saanut poika lähetettiin koulusta tapahtuneen jälkeen kotiin. Lapsen vointi oli alkuun parempi, mutta viikonlopun aikana hänen olonsa alkoi heiketä, pojan isä kertoo. Isän mukaan poika oli välillä huonovointinen ja hänen tajunnan taso heittelehti.Lopulta kunto romahti alkuviikosta, jolloin perhe hakeutui lapsen kanssa sairaalahoitoon. Isän mukaan poikaa hoidettiin aluksi Kanta-Hämeen keskussairaalassa. Sairaalassa pojalla havaittiin mahdollinen nikamavaltimon vamma, isä sanoo.Lapsi lähetettiin neurokirurgin suosituksesta ambulanssilla Helsingin lastensairaalaan, jossa poika on tällä hetkellä tehohoidossa aivoverenkiertohäiriön takia, pojan isä sanoo. Ilta-Sanomat on nähnyt dokumentteja pojan sairaalahoitoon liittyen.– Olemme ihmeissämme, että näin on päässyt opetuksen keskellä tapahtumaan, pojan isä kertoo.Koulussa on leikitty välitunneilla ”leikkiä”, jossa toista oppilasta on lyöty tarkoituksella käteen. Tarkoituksena on ollut se, että iskun saaneelle syntyisi niin sanottu ”puukäsi”.Väkivaltainen ajanviete saattaa olla taustatekijänä kesken oppitunnin tapahtuneelle pahoinpitelylle.Koulun rehtori tuli tietoiseksi väkivaltaisesta ajanvietteestä vasta viime torstain väkivaltatapauksen jälkeen. Pojat ovat käyttäneet leikistä nimeä ”jutipumppu”.– He ovat leikkineet tämmöistä leikkiä, josta me ei ole koulussa tiedetty.– Pojat ovat kertoneet leikin olevan sen kaltainen, että yritetään saada puukättä aikaiseksi. Eli käsi laitetaan nyrkkiin, nostetaan vähän keskisormea ja sillä keskisormen nivelellä on lyöty olkapään alapuolelle, että tulee semmoinen puukäden tunne.– Kun saimme selville, että tämmöistä leikkiä leikitään, niin siitä on keskusteltu ja se on ehdottomasti koulussa kielletty, rehtori selvittää.