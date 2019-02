Kotimaa

Tänään etelässä vielä poutaa – torstaina puhaltaa voimakkaasti pohjoisesta

Pilvisyys vaihtelee ja etelässä on poutaa. Maan keskivaiheilla tulee joitain vesi- tai räntäkuuroja. Päivän kuluessa Lappiin leviää pohjoisesta uusia lumisateita.Päivälämpötila on enimmäkseen 2 - 6 asteen välillä, Pohjois-Lapissa on pakkasta 0 - 3 astetta. Yön alin lämpötila on etelässä lähellä nollaa, pohjoisessa on pakkasta 5 - 15 astetta, kylmintä on Pohjois-Lapissa.Torstaina Suomessa vallitsee voimakas pohjoinen ilmavirtaus. Sää selkenee maan pohjoisosassa, päivän kuluessa myös maan keskivaiheilla. Etelässä on pilvistä ja vesikuurot muuttuvat lumikuuroiksi päivän kuluessa.Päivälämpötila on etelässä nollan tienoilla, maan keskivaiheilla on heikkoa pakkasta ja pohjoisessa pakkasta on päivälläkin 5 - 10 astetta.Perjantaina sää on aluksi laajalti selkeää, iltapäivän puolella ja illalla maan yli kaakkoon liikkuu lumikuuroja.Päivällä etelässä ja lännessä pakkasta lähellä 5 astetta, pohjoisessa ja idässä pakkasta on enimmäkseen 7 - 12 astetta.