Nuori mies käytti viittä lasta seksuaalisesti hyväkseen – tuomittiin yli kolmen vuoden vankeuteen

Lapin käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1998 syntyneen torniolaismiehen 3,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen kolmesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta sekä kahdesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kaksi viimeisintä mainittua rikosta mies teki nuorena henkilönä, eli hän oli tekojen aikaan alaikäinen.Lapin käräjäoikeuden mukaan mies oli kolmen lapsen kanssa sukupuoliyhteydessä. Lapset olivat 13–14-vuotiaita. Oikeus ei erittele laatimassaan julkisessa selosteessa tarkemmin sukupuoliyhteyksien luonnetta, lasten sukupuolta sekä rikosten tekopaikkakuntaa.Näiden lisäksi mies lähetti kahdelle muulle lapselle seksuaalisia viestejä. Myös he olivat 13–14-vuotiaita.Oikeus hylkäsi kaksi syytettä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Myös näissä syytekohdissa oli eri asianomistajat.Miehelle suoritettiin mielentilatutkimus, ja sen mukaan hän oli tekojen aikaan syyntakeinen.Mies joutuu maksamaan uhreille yhteensä 13 500 euron kärsimyskorvaukset. Mies joutuu maksamaan myös uhrien yli 9 000 euron oikeudenkäyntikulut. Lapin käräjäoikeus antoi asiassa tuomion maanantaina, ja se toimitti medialle niin sanotun julkisen selosteen tiistaina.Oikeudenkäynti käytiin suljetuin ovin ja asiakirjat määrättiin salaisiksi. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Mies on nykyään 20-vuotias. Hänellä on suomalainen nimi.IS ei julkaise miehen nimeä pitkästä rikostuomiosta huolimatta, sillä hän oli osittain tekojen aikaan alaikäinen. Nimenjulkaisu voisi paljastaa myös uhrien henkilöllisyyden.