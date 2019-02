Kotimaa

Sarjakuristaja Michael Penttilä ajatteli kuristamisen olevan vain pahaa unta – vaatii murha­tuomion kumoamista

Nelinkertainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin valitusta perustellaan





Työnsi ruumiin viikoiksi sängyn alle





Prepaid-liittymä ja rikospaikan siivoaminen