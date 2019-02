Kotimaa

Kauppakeskus evakuoitu Helsingin Ruoho­lahdessa – ihmisiä jumissa hisseissä

Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta kauppakeskus Ruoholahdessa hieman ennen puolta kuutta iltapäivällä. Paikalla Itämerenkadulla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä.Päivystävän palomestarin mukaan kauppakeskuksessa on palanut sähkökaapeleita kellarikerroksessa.Palo on aiheuttanut rakennukseen laajan sähkökatkon, ja ihmisiä on jumissa rakennuksen hisseissä. Itse palo on sammutettu. Sähkölaitos on paikalla tutkimassa vaurioita.Kauppakeskuksen ympäristössä on liikenteessä erityisjärjestelyjä. Poliisi ohjaa liikennettä alueella.Kauppakeskuksen tiloissa sijaitsee kauppojen lisäksi muun muassa liikuntakeskus Motivus, Hoplop ja STT:n toimitus.