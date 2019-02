Kotimaa

KSML: Matti Nykäsen hautajaissaattueen reitti selvisi – tyttäreltä selkeä toive saattoväelle





Todella toivomme, että isän toivetta kunnioitettaisiin ja häntä tultaisiin muistamaan vasta saattueen reitin varrelle eikä kappelille.

Nykänen

Valtio osallistuu kustannuksiin, Jyväskylän kaupunki järjestelyihin