Kotimaa

Tunnistatko kuvien henkilöt? Kauppakeskus Entressestä varastettiin 16 000 euron arvosta koruja Espoossa

Länsi-Uudenmaan poliisi pyytää havaintoja epäillyistä

Espoossa kauppakeskus Entressessä sijaitsevasta koruliikkeestä on varastettu 16 000 euron arvosta koruja, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi.Varkaus tapahtui eilen noin kello yhdeltä iltapäivällä. Korut anastettiin neljän ihmisen yhteistyöllä ja myyjää harhauttamalla, poliisi kertoo tiedotteessa.Poliisin mukaan myymälään saapui aluksi kaksi miestä, minkä jälkeen myymälään saapui myös mies ja nainen. Myyjän palvellessa miestä ja naista aiemmin myymälään saapuneet kaksi miestä anastivat vitriinistä yli 10 kappaletta arvokkaita sormuksia.Epäiltyjen on kerrottu puhuneen venäjää tai sitä muistuttavaa kieltä. Henkilöiden arvellaan olevan noin 40–65-vuotiaita. Rikospaikalta on kuvattu rikokseen liittyvät henkilöt.Epäiltyjen henkilöllisyyksistä ei ole tietoa. He ovat ilmeisesti saapuneet ja poistuneet kauppakeskuksen viereistä Siltakatua pitkin. On mahdollista, että auto olisi ollut läheisellä pysäköintialueella tai pysäköintihallissa.Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä varkautena. Poliisi pyytää kansalaishavaintoja epäillyistä sekä heillä mahdollisesti käytössä olleesta autosta. Havainnot voi ilmoittaa poliisilaitoksen vihjepuhelimeen 0295 413 031 tai sähköpostiin vihjeet.espoo(at)poliisi.fi.