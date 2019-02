Tammikuussa syntyi yli 200 lasta vähemmän kuin vuotta aiemmin – maahanmuutto piti silti yllä Suomen väestönkasvua

Kotimaa

Tammikuussa syntyi yli 200 lasta vähemmän kuin vuotta aiemmin – maahanmuutto piti silti yllä Suomen väestönkas

Syntyvyys laskenut jyrkästi

Tällä vuosikymmenellä selvästi vähentynyt syntyvyys jatkoi laskuaan tammikuussa. Tammikuun aikana syntyi 3 846 lasta eli 217 lasta vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, ilmenee Tilastokeskuksen julkistamista ennakkotiedoista.Kuolleita oli tammikuussa noin tuhat enemmän kuin syntyneitä, mutta muuttovoitto ulkomailta ylläpiti silti Suomen väestönkasvua.Tammikuussa ulkomailta muutti Suomeen hieman yli 2 300 ihmistä, ja samaan aikaan Suomesta muutti pois noin tuhat ihmistä. Nettomuuttoa Suomeen oli siis reilut 1 300 ihmistä. Suomeen muuttaneista noin neljäsosa oli suomalaisia.Tammikuun lopussa Suomen väkiluku oli ennakkotietojen mukaan noin 5 521 000.Syntyvyys on laskenut kuluneen vuosikymmenen aikana nopeasti. Vielä vuonna 2010 Suomessa syntyi noin 61 000 lasta, mutta viime vuonna enää noin 47 000. Syntyneiden määrä oli viimeksi pienempi nälkävuonna 1868, jolloin lapsia syntyi alle 44 000.Tilastokeskuksen marraskuussa julkaiseman väestöennusteen mukaan Suomen väkiluku kääntyisi laskuun 2030-luvulla syntyvyyden jyrkän alenemisen takia. Ennuste on kuitenkin osoittautumassa liian optimistiseksi, koska syntyvyys on jäämässä ennusteen tasoakin vähäisemmäksi.Samaan aikaan Suomen väestö pakkautuu entistä voimakkaammin Helsingin, Tampereen ja Turun muodostamaan kasvukolmioon.Aluekehittämisen konsulttitoimiston MDI:n viime viikolla esittelemä ennuste kertoo, että selkeää väestönkasvua nähdään vuosina 2017–2040 vain näillä kolmella kaupunkiseudulla.