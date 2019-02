Kotimaa

Pihtiputaan kuolemantapauksesta kuulusteltu mies vapautettiin

Poliisi on vapauttanut Pihtiputaan viime viikon kuolemantapauksesta kuulustellun 54-vuotiaan miehen. Mies vapautettiin eilen, kerrotaan Sisä-Suomen poliisista.62-vuotias mies löydettiin perjantaina kuolleena Keski-Suomen Pihtiputaalla sijaitsevan rivitaloyhtiön pihalta. Mies oli ennen kuolemaansa ollut tekemisissä pidätettynä ja kuulusteltavana olleen miehen kanssa.Poliisi selvittää yhä tapahtumien kulkua, eikä vainajan kuolinsyy ole vielä selvillä. Asiaa tutkitaan tässä vaiheessa pahoinpitelynä ja kuolemantuottamuksena.Rikoskomisario Markku Latvalan mukaan vielä ei ole selvinnyt, liittyykö tapaukseen rikosta. Tiedossa kuitenkin on, että esimerkiksi puukkoa tai astaloa ei ole käytetty.– Kun oikeuslääketieteelliset tutkimukset valmistuvat, sitten varmistuu, onko siinä pelkkä kuolemansyyntutkinta vai onko epäilyä muustakin, Latvala sanoo STT:lle.Kuulusteltavana ollut mies on kiistänyt osallisuutensa kuolemantapaukseen.