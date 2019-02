Suomalaismies paloitteli vaimonsa Tukholmassa ja meni solariumiin – vapautuu vankilasta 14 ja puolen vuoden istumisen jälkeen

Kotimaa

Suomalaismies paloitteli vaimonsa Tukholmassa ja meni solariumiin – vapautuu vankilasta 14 ja puolen vuoden is

Ehdonalaista puolsivat opiskelupaikka ja parisuhde

Vuonna 2006 31-vuotias suomalaismies murhasi avovaimonsa brutaalisti Ruotsissa Tukholmassa.Hän löi puolisoaan paistinpannulla päähän, veitsellä rintaan ja lopulta jäi makaamaan hänen päälleen siihen saakka, kunnes puoliso lopetti hengittämisen.Henkirikoksen jälkeen mies paloitteli avovaimonsa ruumiin ja yritti hävittää sen.Mies otettiin kiinni myöhemmin Tukholman Tenstassa sijaitsevan kylpylän edustalta. Mies selitti halunneensa käydä solariumissa ottamassa rusketusta ennen kuin antautuisi poliisille.Henkirikoksen motiiviksi paljastui miehen pelko jätetyksi tulemisesta.Hänet tuomittiin elinkautiseen vankeuteen murhasta ja hautarauhan rikkomisesta.Helsingin hovioikeus hyväksyi tänään antamallaan päätöksellä miehen hakemuksen päästä ehdonalaiseen vapauteen.Vapauttamispäivä on syyskuussa 2020, jolloin mies on istunut elinkautista vankeutta 14 ja puoli vuotta.Hovioikeuden mukaan miehen vapauttamista puoltaa muun muassa se, että hän on vankeusaikanaan osallistunut aktiivisesti vankiloiden työtoimintaan ja erilaisiin kursseihin, suorittanut rikoksen uusimisriskiä madaltavia toimintaohjelmia ja saanut opiskelupaikan.Lisäksi hän on sitoutunut päihteettömyyteen eikä hän ole vankeusaikanaan syyllistynyt uusiin rikoksiin.Lisäksi miehen nykyisen parisuhteen katsottiin vahvistavan hänen tukiverkostoaan siviilielämässä.Vapauttamista vastaan puhuivat miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen johtanut teko, vankila-aikaiset rikkeet ja eräät miehen vankeusaikaiseen käytökseen liittyvät seikat, joita hovioikeus ei päätöksessään tarkemmin erittele.Rikosseuraamuslaitos ei puoltanut miehen vapauttamista.