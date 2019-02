Kotimaa

Lauha sää jatkuu – torstaina virtaa kylmää ilmaa pohjoisesta

Lapissa sataa lunta paikoin vähän. Maan etelä- ja keskiosassa pohjoistuuli heikkenee. Illalla lumisateen alue saapuu Lappiin luoteesta ja samalla lounaistuuli voimistuu.Päivälämpötila on maan eteläosassa ja länsiosassa 1 – 6 astetta, itäosassa on pari astetta nollan ylä- ja alapuolella, Lapissa yhdestä lämpöasteesta viiteen pakkasasteeseen. Illalla kylmenee.Yöllä lumisade liikkuu Lapin yli itään, myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen voi ulottua lumisateita.Keskiviikkona tuulee lännestä. Päivällä maan eteläosassa on poutaa ja aurinkoista. Pohjoisosassa tulee lumi- tai vesikuuroja. Illalla idässä on sateista. Päivällä on suojaa, Pohjois-Lapissa ollaan nollan vaiheilla.Torstaina kylmää ilmaa virtaa pohjoisesta. Maan eteläosaan saapuu pohjoisesta sateita, jotka muuttuvat lumisemmiksi. Sen sijaan pohjoisessa selkenee. Maan etelä- ja keskiosassa pohjoistuuli on voimakasta.Päivällä etelässä on vielä suojaa, maan keskiosassa päivälämpötila on vähän nollan ala puolella, Lapissa on pakkasta 5 - 10 astetta.