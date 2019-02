Kotimaa

Metsästä löytyi ruumis Parkanossa: 32-vuotias pääepäilty on tunnustanut

Löydetty ruumis kuului vuoden alussa kadonneeksi ilmoitetulle 21-vuotiaalle ylöjärveläismiehelle. Viimeiset havainnot miehestä olivat joulun jälkeisiltä päiviltä.Poliisi uskoo miehen joutuneen henkirikoksen uhriksi 28.-29.12.2018 välisenä yönä.Tapauksen vuoksi kiinniotetut kolme miestä ja nainen vangittiin perjantaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Yhtä heistä epäillään murhasta ja kolmea muuta rikoksen tekijän suojelemisesta ja/tai hautarauhan rikkomisesta.Epäillyistä nainen on 17-vuotias ja miehet ovat 32-, 67- ja 35-vuotiaita.Maanantaina poliisi tiedotti jatkaneensa epäillyn henkirikokseen tutkintaa rikospaikkatutkintana ja kuulusteluilla.Rikospaikka on sulatettu, jotta poliisin tekniset tutkijat ja oikeuslääkäri ovat voineet paneutua tapauksen yksityiskohtien selvittämiseen.Myös kuulusteluissa on edistytty ja poliisi on saanut muodostettua kuvan tapahtumaillan kulusta. Henkirikoksen pääepäilty, 32-vuotias parkanolainen mies, on myöntänyt surmanneensa uhrin.Poliisi kertoo, että epäiltyjen kuulusteluja on tarkoitus jatkaa.Puolustusvoimat jatkaa epäillyn rikospaikan eristämistä poliisin pyynnöstä.