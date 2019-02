Helsingin yllä nähtiin yksinäinen lentokone, josta arvattiin pommihelvetin olevan tulossa – näin ilmatorjunta taisteli tasan 75 vuotta sitten

Kotimaa

Helsingin yllä nähtiin yksinäinen lentokone, josta arvattiin pommihelvetin olevan tulossa – näin ilmatorjunta

Laskeva

Lautan

Kaikki





Kello 18.45

Korkeavuoren





Kolmas





Lumes oli





Erityisen





Helmikuun

Viimeisenä