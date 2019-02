Kotimaa

Runsaasti romua Kehä III:lla – liikenne pahoin ruuhkautunut









Liikenne on pahasti ruuhkautunut Vantaalla, Kehä III:lla Kuninkaalan liittymän lähellä, noin 1,3 kilometriä Kuusikon liittymään päin. Onnettomuus tapahtui maanantaina noin kello 14.30.Onnettomuudessa on osallisina kaksi raskaan liikenteen ajoneuvoa.Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenne itään päin sujuu hitaasti.Lisää aiheesta hetken kuluttua.