Poliisi varautuu Matti Nykäsen hautajaisiin





Maailman kaikkien aikojen menestynein mäkihyppääjä Matti Nykänen https://www.is.fi/haku/?query=matti+nykanen haudataan perhepiirissä isänsä Ensio Nykäsen viereen Jyväskylässä 2. maaliskuuta. Siunaustilaisuus järjestetään Vanhan hautausmaan kappelissa. Yleisö saa jättää hyvästit 4.2.2019 menehtyneelle Nykäselle. Saattue kulkee kappelilta Laajavuoreen.Urheiluministeri Sampo Terho https://www.is.fi/haku/?query=sampo+terho (sin) esitti alun perin Nykäselle valtiollisia hautajaisia. Mäkihyppylegenda saa valtion varoista maksetut hautajaiset.Urheiluministeri Terho on sopinut Nykäsen omaisten kanssa, että opetus- ja kulttuuriministeriö maksaa hautajaiskustannukset. Valtio on valmis korvaamaan mäkihyppääjälegenda Matti Nykäsen hautajaiskustannuksia 20 000 euroon asti.– Matti Nykäsen hautajaiset järjestetään perhepiirissä ja perhe tiedottaa järjestelyistä vielä tarkemmin, Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja Helinä Mäenpää https://www.is.fi/haku/?query=helina+maenpaa kertoo Ilta-Sanomille.Hän kertoo, mitä tämä käytännössä tarkoittaa.– Hautajaissaattueen reitin järjestelyissä kaupunki on tarjonnut apuaan, hän sanoo.Reitti täsmentyy vielä, mutta yksi tärkeä asia on jo tiedossa.– Kaupunki järjestää Laajavuoren pysäköintialueelle paikan, johon kaupunkilaiset ja muut Matti Nykäsen muistoa kunnioittavat voivat tulla jättämään jäähyväiset Matille, kun hautajaissaattue saapuu Laajavuoreen, hän kertoo.Kaupungin roolina on Mäenpään mukaan ollut jo aiemmin se, että kaupunki järjesti hiljaisen hetken sunnuntaina 17.2. Matti Nykäsen mäessä Jyväskylän Hiihtoseuran tapahtumassa. Tuolloin oli auki myös Matti Nykäsen muistokirja tervehdysten jättämistä varten. Kirja siirtyi viime viikoksi Hippokselle monitoimitalolle, hän sanoo.– Kadun varsille on tulossa paljonkin väkeä ja se vaatii meiltä tiettyjen risteysten sulkemista, Sisä-Suomen poliisiin Jyväskylän kenttäyksikön johtaja, komisario Juha Mäntynen https://www.is.fi/haku/?query=juha+mantynen kertoo Ilta-Sanomille.

Palonko tähän tarvitaan lisäväkeä poliisiin tehtäviin?

– Oman väkemme lisäksi tulee lisäpanostusta, mutta olemme luottavaisia siihen, että kaikki sujuu hyvin. Asia tarkentuu vielä myöhemmin, hän kertoo.

Paljonko väkeä on odotettavissa saattuetta katsomaan?