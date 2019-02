Kotimaa

STUK: Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitos­yksikölle voi myöntää käyttöluvan

Olkiluoto 3

Käyttöönotto myöhästyy kymmenen vuotta

-ydinvoimalaitosyksikölle voi myöntää käyttöluvan, arvioi Säteilyturvakeskus (STUK) lausunnossaan. STUKin mukaan laitoksen käyttö on turvallista.Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Määräaikainen käyttölupa olisi voimassa vuoteen 2038. Ennen voimalan käyttöönottoa se tarvitsee vielä erillisen latausluvan.Ydinvoimalaitoksen ja sen käytön turvallisuudesta vastaa luvan haltija Teollisuuden Voima.STUK on tehnyt Olkiluoto 3 -hankkeesta kolme turvallisuusarviota. STUKin pääjohtaja Petteri Tiippana sanoo, että STUK on valvonut Olkiluoto 3:n rakentamista erittäin perusteellisesti.Jos Olkiluoto 3 -voimala saadaan toimintaan viimeisimpien suunnitelmien mukaisesti tammikuussa 2020, voimalan käyttöönotto on viivästynyt kymmenen vuotta. Hankkeessa on ollut runsaasti ongelmia. Esimerkiksi voimalan pohjalevyn betoni oli voimalayhteyteen sopimatonta.Viimeksi voimalan turvallisuudesta on selvitetty paineistimen yhdyslinjan liian voimakasta värähtelyä. STUKin mukaan värähtelyn estämiseksi on nyt valittavissa kaksi eri vaihtoehtoa, joten STUK katsoo, että voimalalle voi myöntää käyttöluvan.Olkiluoto 3 -voimalan on tarkoitus tuottaa sähköä arviolta 60 vuotta. Sen käytöstä poisto olisi määrä aloittaa vuonna 2080.Olkiluoto 3 sijaitsee Eurajoella Satakunnassa.