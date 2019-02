Kotimaa

Joka neljäs suomalainen kertoo kokeilleensa kannabista – huumeiden kokeilu ja käyttö yleistyvät yhä

Etenkin nuorten aikuisten huumekokeilut kasvussa

Huumeiden kokeilu ja käyttö yleistyvät Suomessa edelleen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viime syksynä kerätyn kyselyaineiston mukaan yhä useammalla suomalaisella on omakohtaista kokemusta huumeista.Yleisimmin käytetty huume on kannabis. Sitä sanoo kokeilleensa elämänsä aikana noin joka neljäs suomalainen. Kannabiskokeilut ovat nelinkertaistuneet vuodesta 1992, jolloin vastaava kysely tehtiin ensimmäisen kerran.Myös muun muassa amfetamiinin, metamfetamiinin, ekstaasin ja kokaiinin kokeilut ovat yleistyneet aiemmasta, vuonna 2014 tehdystä kyselystä. Näitä huumeita on kokeillut tai käyttänyt alle viisi prosenttia suomalaista, mutta osuudet ovat kasvussa. Viime syksyn kyselyssä metamfetamiinia kertoi kokeilleensa 1,8 prosenttia vastaajista, kun neljä vuotta aiemmin osuus oli 0,8 prosenttia.Sen sijaan kuntodopingin käyttö on pysynyt 2010-luvulla tasaisena. Dopingaineita käyttävien osuus on noin prosentti suomalaista.Huumeiden kokeilu ja käyttö on yleistynyt erityisesti 25–34-vuotiailla nuorilla aikuisilla. Tähän ikäryhmään kuuluvista vastaajista 45 prosenttia ilmoitti käyttäneensä jotakin laitonta huumetta elämänsä aikana. Miehillä huumeiden käyttö on yleisempää kuin naisilla.42 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, ettei kannabiksen käytöstä tulisi rangaista. Joka neljäs vastaaja puolestaan katsoo, ettei kannabiksen kasvatuksen tulisi olla rangaistavaa. Osuudet ovat suunnilleen samalla tasolla kuin neljän vuoden takaisessa kyselyssä.Kyselyyn vastasi hieman yli 3 200 ihmistä. Kohderyhmänä oli Suomen 15–69-vuotias väestö.