Kotimaa

Uuraisilla linja-autokuskiin kiinni käyneelle syyte bussikaappauksesta

Syyttäjä on nostanut syytteet epäillystä Uuraisten linja-autokaappauksesta viime joulukuulta. Kaappauksen lisäksi vuonna 1987 syntynyttä miestä syytetään kolmesta pahoinpitelystä, rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja virkamiehen vastustamisesta. Rikoksista epäilty on yhä vangittuna.Poliisi tiedotti aiemmin, että mies tarttui kuljettajaa ranteesta 80 kilometrin tuntivauhdissa.Tapaus sai runsaasti julkisuutta, koska peräkkäisinä päivinä joulukuussa oli kaksi lähes identtistä tapausta.Varsinais-Suomessa Loimaalla 4. joulukuuta epäilty onnistui poliisin mukaan vääntämään linja-auton rattia niin, että bussi ohjautui vastaantulevien kaistalle ja osui toiseen linja-autoon. Poliisi kertoi, että tapauksilla ei ole yhteyttä toisiinsa.Loimaan epäillystä bussikaappauksesta on nostettu jo aiemmin syytteet kaappauksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.