Kotimaa

Lauha sää jatkuu lähipäivien ajan koko maassa

Etenkin Lapissa tulee paikallisia vesi- tai lumisateita. Lauha luoteistuuli on kohtalaista tai jopa navakkaa ja puuskaista, mutta heikkenee vähitellen iltaa kohti. Pilvisyys myös lisääntyy iltaa kohden lännestä alkaen. Yötä kohden, etenkin Pohjois-Pohjanmaalta Uudellemaalle ulottuvalla alueella tulee paikoin lumi- ja vesisateita.Päivälämpötila on laajalti 2 - 6 astetta, Pohjois-Lapissa on pakkasta 0 - 3 astetta.Tiistaina pilvisyys on edelleen vaihtelevaa ja Lapissa tulee paikallisia lumisateita. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, mutta lounaistuuli voimistuu iltaa kohden maan pohjoisosassa ja yötä kohti uusi lumisadealue lännestä saapuu maan pohjoisosaan.Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 2 – 6 astetta, idässä pari astetta nollan molemmin puolin ja Lapissa on pakkasta 0 - 5 astetta.Keskiviikkona Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Lapissa tulee paikoin lumisateita ja yötä kohden paikalliset vesi- tai räntäsateet ulottuvat maan keskiosaan asti. Kohtalainen tai navakka ja puuskainen länsituuli alkaa kääntyä jo Lapissa pohjoiseen.Päivälämpötila on laajalti 3 – 7 asteeseen, Keski- ja Pohjois-Lapissa 0 - 5 astetta.