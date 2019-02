Kotimaa

Turun poliisioperaatio: Tapahtumapaikalta löytyi runsaasti verta





Hän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilta-Sanomien









Turussa on ollut sunnuntai-illalla suuri poliisioperaatio, mutta poliisi ei ole kommentoinut sen syytä. Poliisi on kertonut ainoastaan, että operaatiosta ei ole aiheutunut sivullisille vaaraa.Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut silminnäkijä kertoi, että ensimmäisiä poliiseja saapui Turun Tuureporinkadulle jo noin puoli seitsemän aikoihin. Tapahtumapaikalta on Turun Kauppatorille vain noin puoli kilometriä.– Kun poliiseilla oli pillit päällä, otin kuvat kello 18.39. Silloin oli tilanne päällä. Silloin oli kaksi ambulanssia ja sillä hetkellä kolme poliisiautoa. Mutta täällä on senkin jälkeen liikkunut aika paljon poliisiautoja, silminnäkijä kertoi IS:lle iltayhdeksän jälkeen.näki, miten poliisit rajasivat Kauppiaskadun ja Tuureporinkadun kulmauksesta roskiksen.– Ne tutki sieltä jotakin ja taskulampuilla tutkivat ympäriltä, autojen alta ja joka puolelta. Ne on rajannut sen roskiksen poliisinauhalla.– Siitä noin 200 metrin päässä poliisit seisoskelivat pitkään ja ne tutkivat jonkun miehen kengänpohjia ainakin, silminnäkijä sanoi.kuvaaja näki poliiseja tapahtumapaikalla vielä iltakymmenen jälkeenkin.Hän kertoo, että Kauppiaskadun ja Tuureporinkadun nurkkauksessa olevalla puistonpenkillä ja sen alla oli runsaasti verta. Puistonpenkki on roskiksen vieressä, minkä poliisi eristi yleisöltä.– Siinä penkillä oli aika paljon verta, kuvaaja sanoo.Hän näki, miten poliisi tutki tarkoin kadun roskiksia. Hän näki myös, miten poliisit tutkivat tarkoin läheisen talon rappukäytävää. Siitä on poliisin eristämälle puistonpenkille parisensataa metriä.– Poliisit hakivat myös talon sisäpihalta jotain.– Ne tutki siellä rappukäytävässä koko ajan jotain. Ne myös kuvasivat, IS:n kuvaaja toteaa.Silminnäkijä sanoi aiemmin IS:lle, että hän näki, miten poliisit tutkivat myös ainakin yhden miehen kengänpohjia.Poliisi on luvannut tiedottaa asiasta heti, kun se voi.– Siinä vaiheessa, kun asiaan jotain selkeyttä saadaan ja semmoinen hetki tulee. Aamulla sitten viimeistään, poliisista kommentoitiin IS:lle.