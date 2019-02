Pariskunta ehti olla vain reilut 3 kuukautta naimisissa – vaimo sai ison perinnön, josta miehen sukulaiset kimpaantuivat

Kotimaa

Pariskunta ehti olla vain reilut 3 kuukautta naimisissa – vaimo sai ison perinnön, josta miehen sukulaiset kim

saa miehen yli 220 000 euron arvoisen omaisuuden?Tähän kysymykseen saadaan pian vastaus, kun Itä-Suomen hovioikeus antaa ratkaisunsa monia käänteitä saaneessa perintöriidassa.Omaisuudesta on taistelu jo vuosikausia.Erimielisyyksiä syntyi testamentista, jonka mies teki yhdessä edellisen kumppaninsa kanssa. Se jäi miehen ainoaksi testamentiksi. Pariskunta eli avoliitossa yli kymmenen vuotta, kunnes nainen kuoli vuoden 2013 kesällä.Oikeudessa miehen sukulaiset vetosivat testamentin määräykseen, leski lakiin.alkoi seurustelemaan uuden naisen kanssa saman vuoden syksyllä, seuraavan vuoden keväällä he menivät kihloihin ja häitä juhlittiin jo kesällä. Avioehtoa ei tehty. Kaksikko oli tuntenut toisensa kylläkin entuudestaan vuosikymmenien ajan, ja he olivat keskenään kaukaista sukua.Avio-onnea kesti vain reilut kolme kuukautta, kun mies menehtyi 87-vuotiaana. Miehellä ei ollut rintaperillisiä. Leski ja sukulaiset vaativat miehen omaisuutta itselleen.Pesänjakaja päätti testamentin perusteella, että omaisuus kuuluu miehen sukulaisille, mutta riita ei päättynyt siihen. Sukulaiset tarjosivat leskelle sovintoratkaisuna 20 000 euroa, mutta se ei hänelle kelvannut.vei asian Pohjois-Savon käräjäoikeuteen. Hän tulkitsi pesänjakajan kanssa eri lailla testamenttia, jonka mies oli tehnyt entisen kumppanin kanssa.Testamentissa määrättiin, että ennemmin kuolleen omaisuus menisi eloon jäävälle. Tällä perusteella mies peri entisen kumppaninsa omaisuuden.Kun mies kuoli, leski vaati hänen omaisuutta itselleen perintökaaren säännösten mukaisesti.sukulaiset tarttuivat puolestaan testamentin toissijaiseen määräykseen. Testamentissa luki, että ”jälkeen jääneenkin” kuoltua miehen omaisuus menisi tämän sukulaisille.Oikeudessa kävi kuitenkin ilmi, että tämä määräys oli tehty vain siinä tapauksessa, jos mies olisi kuollut ennen naista. Ja näinhän ei käynyt. Oikeuden mielestä toissijainen määräys ei ollut siten toteutunut.– (...) Testamentissa ei ole otettu kantaa (miehen) jäämistöön tilanteessa, jossa (nainen) on kuollut ensin. Näin ollen (miehen) jäämistö on jaettava perintökaaren (...) mukaisesti, eli (miehen) omaisuus menee hänen leskelleen, oikeus totesi.Oikeus tulkitsi myös, että edellisen kumppanin kanssa laaditulla testamentilla ei ollut miehelle enää merkitystä, ja että hän ymmärsi avioliiton solmimisen merkityksen. Käräjäoikeudessa kuultiin nimittäin lukuisia todistajia. Erityisen paljon se antoi painoarvoa kiinteistövälittäjälle, joka oli ”ulkopuolinen” todistaja, eli ei sukulainen tai ystävä kellekään osapuolelle.omaisuuden arvo koostui suurimmilta osin pankkitilillä maanneesta rahasta sekä maatilasta. Mies oli sanonut kiinteistövälittäjälle, että hän haluaisi maatilan menevän vaimolleen.– (Mies) oli kertonut (kiinteistövälittäjälle) hänellä olevan naisystävä, jolle hän halusi jättää tilan. (Kiinteistövälittäjä) oli sanonut, että kaupungilla oli tilaan etuosto-oikeus. (Mies) oli kysynyt, miten tilan siirtämisen saisi tehtyä järkevästi. (Kiinteistövälittäjä) oli sanonut avioliittolain olevan vahva, oikeuden papereissa lukee.ei päättynyt kuitenkaan käräjäoikeuteenkaan, vaikka 64-vuotias leski sai miehen perinnön. Asia eteni Itä-Suomen hovioikeuteen, kun tällä kertaa miehen sukulaiset valittivat asiasta. Asiaa käsiteltiin viime kuussa, ja oikeus antaa tuomion 15. maaliskuuta mennessä.– Avioliitto on ollut lyhyt, eikä (leski) ole kerryttänyt (miehen) omaisuutta tai osallistunut sen säilyttämiseen.– Valittajat ovat sitä mieltä, että (miehen) testamenttia tulee tulkita siten, että (miehen) sisaruksilla tai sisarusten jälkeläisillä on testamentin nojalla oikeus saada perintöosuutensa täysimääräisenä, sukulaisten hovioikeuteen jättämässä valituksessa lukee.