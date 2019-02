Kotimaa

Uusi kuukausiennuste julki: Ilmassa vahvoja kevään merkkejä

Viikonloppua vietettiin ajankohtaan nähden tavallista lämpimämmässä säässä.Kevään merkkejä odottavien kannalta hyvä tieto ennusteissa on se, että lauha sää jatkuu koko maassa myös maanantaista alkaen.Kiurujen etujoukot ovat jo Suomessa, ja niitä voidaan nyt odottaa lisää. Näin arvioi lintujen ja lintuharrastajien etujärjestön Birdlife Suomen tiedottaja Jan Södersved https://www.is.fi/haku/?query=jan+sodersved aiemmin Ilta-Sanomille.Allergiakausi on myös käynnistymässä. Niin sanotusti omasta takaa siitepölyä ei vielä ole, mutta Suomen lounais- ja eteläosiin siitepölyä on jo kulkeutunut jonkin verran tuulten mukana.– Sää jatkuu yleispiirteittäin lauhana koko maassa maanantaina 25.2. alkavalla viikolla, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto https://www.is.fi/haku/?query=nina+karusto kertoo Ilta-Sanomille.Maanantaina tosin tuulee luoteen puolelta melko voimakkaasti, mikä saa ilman tuntumaan Karuston mukaan viileältä.– Maanantaina on maan länsi- ja eteläosissa noin +6 astetta ja maan itäosissa +4 astetta. Pohjoisemmassa eli Oulun korkeudella lämpötila on maanantaina +3 astetta. Etelä-Lapissa on maanantaina +3 astetta ja Pohjois-Lapissa 0 – +1 astetta, hän kertoo.Euroopan keskipitkien ennusteiden uusin kuukausiennuste lupaa lämmintä säätä koko maahan.Tiistain lämpötilat ovat samaa luokkaa kuin maanantaina.– Päivälämpötilat voivat nousta tosin hieman eli olla paikoin +7 astetta, Karusto sanoo.Vielä keskiviikkona mennään Karuston mukaan lauhassa säässä, mutta torstaina ja loppuviikosta sää viilenee, ainakin tilapäisesti.– Torstaina viileneminen koskee koko maata ja lämpötilat putoavat lähelle nollaa. Viikonloppuna sää on laajalti poutaista ja viileämpää. Lapissa on hajanaisia lumikuuroja, hän sanoo.Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) kuukausiennusteessa arvioidaan säätä neljän kalenteriviikon ajalle eli 25.2.–24.3.2019.Ennusteessa on vahvoja kevään merkkejä.– Ennustejakson kolmella ensimmäisellä viikolla on tavanomaista leudompaa suuressa osassa maata, Karusto kertoo.

Joko olisi mahdollista, että terminen kevät alkaisi tämän kuukausiennusteen puitteissa?









– Vaikka pitkistä ennusteista on hankala sanoa, luvassa on tavallista leudompaa eli kevään alkaminen on siis mahdollista kuukausiennusteen aikana, hän kertoo.Se milloin kevät alkaa määritellään, kun toteutuneet lämpötilat ovat tiedossa.Karusto muistuttaa, että termiset vuodenajat määritellään vuorokauden keskilämpötilojen perusteella.Kevään alun mahdollisuutta lisäävät kuukausiennusteen lisäksi myös ilmastotilastojen tiedot.– Kevät alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi nollan asteen yläpuolelle. Esimerkiksi viime vuonna terminen kevät alkoi huhtikuun alussa.– Kuukausiennusteen lisäksi voidaan tarkastella myös ilmastotilastoja. Niiden mukaan terminen kevät alkoi esimerkiksi vuonna 2015 jo 18.-19.2. Kevät voi alkaa vielä aiemminkin. Tilastoista löytyy esimerkiksi se, että Hangossa kevät alkoi vuonna 2016 jo 26. tammikuuta, Karusto sanoo.Forecan paikkakuntien taulukon lämpötiloissa näkyy lauhan sään lukemia. Esimerkiksi Turussa lämpötilat ovat maanantai 25.2. +5, tiistaina +6 ja keskiviikkona +6 astetta. Vaasassa on luvassa maanantaista keskiviikkoon +5 astetta.