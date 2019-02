Kotimaa

Kuvat Turun poliisioperaatiosta – silminnäkijä kuvailee poliisien tutkineen roskiksia ja jopa kengänpohjia





Lounais-Suomen poliisi ei ole toistaiseksi kertonut syytä Turun poliisioperaatiolle. Poliisi kuitenkin vahvisti IS:lle, että poliisioperaatio on käynnissä.– Yleisölle ei ole mitään vaaraa, Lounais-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrottiin IS:lle.– Ei ole tässä vaiheessa vielä mitään tiedotettavaa, poliisista kerrottiin.IS tavoitti silminnäkijän, joka seurasi poliisioperaatiota Tuureporinkadulla. Siitä on vain noin puoli kilometriä Turun Kauppatorille.mukaan poliisit tulivat Tuureporinkadulle noin puoli seitsemän aikoihin sunnuntai-illalla.– Kun poliiseilla oli pillit päällä, otin kuvat kello 18.39. Silloin oli tilanne päällä. Silloin oli kaksi ambulanssia ja sillä hetkellä kolme poliisiautoa. Mutta täällä on senkin jälkeen liikkunut aika paljon poliisiautoja. Täällä on vieläkin poliiseja, silminnäkijä sanoi IS:lle iltayhdeksän jälkeen.Hän näki, miten poliisit rajasivat Kauppiaskadun ja Tuureporinkadun kulmauksesta roskiksen.– Ne tutki sieltä jotakin ja taskulampuilla tutkivat ympäriltä, autojen alta ja joka puolelta. Ne on rajannut sen roskiksen poliisinauhalla.– Siitä noin 200 metrin päässä poliisit seisoskelivat pitkään ja ne tutkivat jonkun miehen kengänpohjia ainakin. Ja sitten yksi poliisi meni yhden miehen kanssa naapurirappuun sisälle. Ja puoli tuntia sitten tuli harmaa pakettiauto. Se oli ehkä rikostutkinta-auto sitten, silminnäkijä toteaa.Poliisi on luvannut tiedottaa asiasta myöhemmin.– Siinä vaiheessa, kun asiaan jotain selkeyttä saadaan ja semmoinen hetki tulee. Aamulla sitten viimeistään, poliisista kommentoitiin IS:lle.