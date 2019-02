Kotimaa

Jalankulkusää on nyt vaarallinen lähes koko maassa





Jalankulkusää on tänään vaarallinen lähes koko maassa iltaan asti. Ilmatieteen laitoksen antama varoitus jalankulkijoille on voimassa koko Manner-Suomessa paitsi viidessä rannikkomaakunnassa Pohjanmaalta Kymenlaaksoon.Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaan Koillismaalla on lisäksi voimassa varoitus mahdollisesti vaarallisesta ajokelistä.Pohjanlahden merialueille Selkämeren eteläosasta pohjoisen suuntaan on annettu kovan tuulen varoitus puoleenyöhön asti. Suomenlahdella tuuli voi olla kovaa tänään iltapäivän lopulla.