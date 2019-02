Kotimaa

Lapin poliisi etsii kuollutta, kateissa olevaa maakotkaa

Lapin poliisi pyytää yleisön apua kuolleen, mutta kadonneen maakotkan löytämiseksi. Poliisi kertoo, että hiihtäjä löysi lauantai-iltapäivänä kuolleen maakotkan ladun varrelta Kittilän Paartoselässä. Hiihtäjä ilmoitti löydöstään poliisille, mutta kun virkavalta saapui paikalle, oli kotka jo kadonnut.Paikalta oli nähty poistumassa moottorikelkkailija, jonka henkilöllisyys kiinnostaa poliisia. Tapauksesta tietäviä pyydetään ottamaan yhteyttä poliisiin. Kotkan voi myös toimittaa Kittilän poliisiasemalle, josta se lähetetään tutkittavaksi.Maakotka on rauhoitettu ja suojeltu laji, joka uhkaa hävitä. Rauhoitetun kuolleen eläimen ottaminen itselle on luonnonsuojelurikkomus, poliisi muistuttaa.Maakotka on ollut etenkin aiemmin vainon kohteena erityisesti poronhoitoalueella, sillä se syö poronvasoja. Maakotkan pesiväksi kannaksi on vuonna 2017 arvioitu noin 330–460 paria, kertoo Metsähallitus.Viime vuoden pesintätulos oli erittäin heikko. Maakotkan suurin uhka on pesäpaikkojen häirintä. Myös talven ja kevään heikko ravintotilanne, kuten viime vuonna, vaikuttaa pesintätulokseen.