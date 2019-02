Kotimaa

Linja-auto ja aura-auto törmäsivät Loimaalla

23.2. 20:29

Loimaa Tie onnettomuuspaikalla oli jäinen.

Varsinais-Suomessa sijaitsevassa Loimaan kaupungissa on tapahtunut aura-auton ja linja-auton välinen yhteentörmäys. Onnettomuus tapahtui Hämeentiellä Kauhanojan kohdalla lauantai-illalla seitsemän jälkeen.



Pelastuslaitoksen mukaan molempien autojen kuljettajat loukkaantuivat lievästi. Linja-auton matkustajat eivät loukkaantuneet.



Tie oli onnettomuushetkellä jäinen.



Liikenneviraston mukaan tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteenohjaus.



