Vuoden Matiksi on valittu Matti Huutonen – Matti Nykänen sai tittelin ensimmäisenä 1983

Vuoden 2019 Matiksi on valittu Ylen meteorologi Matti Huutonen. Kansallinen Matinpäivän toimikunta jakoi tunnustuksensa nyt 37. kerran.