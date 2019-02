Sipoon murhaepäilty oli täyttänyt kotinsa aseilla ”täydellisen epäjärjestyksen varalta” – kuvat näyttävät karun asunnon

Kotimaa

Sipoon murhaepäilty oli täyttänyt kotinsa aseilla "täydellisen epäjärjestyksen varalta" – kuvat näyttävät karu

























Sipoon heinäkuisesta henkirikoksesta epäilty Mikko Loimula https://www.is.fi/haku/?query=mikko+loimula löytyi kuolleena Helsingin Kaartinkaupungissa sijaitsevasta kerrostaloasunnostaan, kun poliisi meni ottamaan häntä kiinni 2. elokuuta murhasta epäiltynä.Loimula ampui ensin asunnosta puoliautomaattikiväärillä ulko-oven läpi neljä laukausta rappukäytävästä asuntoon pyrkineitä poliiseja kohti. Lopuksi hän surmasi itsensä. Poliisi ei ampunut tilanteessa laukauksia.Rappukäytävän takaseinässä oli neljä luodin jättämää jälkeä ja asunnon eteisestä löytyi neljä hylsyä. Poliisi tutki Loimulan poliiseja kohti ampumia laukauksia murhan yrityksenä.Eilen perjantaina julkiseksi tulleesta poliisin esitutkintamateriaalista selviää, että epäilty löydettiin menehtyneenä asuntonsa keittiöstä. Myös puoliautomaattikivääri, jolla hän ampui poliiseja kohti, löytyi keittiön lattialta.Esitutkintamateriaaliin kuuluvista valokuvista ilmenee, että epäilty asui kerrostaloasunnossaan askeettisesti. Asuntoa ei ole juuri sisustettu. Asuntoa täyttivät sänky, puinen pöytä ja tuoleja, muutama matto sekä televisio tasoineen.Pienen keittiönurkkauksen yhdellä seinällä, sängyn vieressä, seisoi jyhkeä harmaa asekaappi täynnä aseita.Sijoitusjohtajan murhasta epäillyn Loimulan asuntoon ja varastotiloihin tehdyssä kotietsinnässä poliisi löysi yhteensä kymmenkunta luvallista asetta, ampuma-asetarvikkeita ja kaiken kaikkiaan 12 000 patruunaa. Aseissa oli useita pistooleja ja kiväärejä, sekä muutama haulikko.Epäillyltä löytyi myös muun muassa kiikarit, nylonkäsirautoja, taktinen liivi sekä kypärä sängyn alta.Epäilty oli aktiivinen reserviupseeri ja osallistunut muun muassa ampumakilpailuihin erään maanpuolustusyhdistyksen edustajana.Uhri oli ollut aiemmin Loimulan esimies Ilmarisella. Epäilty työskenteli tuolloin Ilmarisessa salkunhoitajana, mutta irtisanoutui itse yhtiön palveluksesta vuoden 2016 alkupuolella. Ilmarisesta lähtönsä jälkeen hän oli ollut ilman vakituista työpaikkaa.Poliisin esitutkintamateriaalin mukaan teon motiivina näyttäisi toimineen epäillyn pettymys ja katkeruus liittyen entiseen esimieheensä ja lähtöönsä Ilmarisesta. Loimula oli kertonut ystävilleen ja omaisilleen olleensa tyytymätön esimieheensä ja palkkaansa.Epäillyn kaveri kertoi poliisille kuulustelussa, että viime vuosina, Ilmariselta lähtönsä jälkeen, Loimula halusi olla paljon mökillä ja omassa rauhassaan. Kaveri koki, että Loimula ei halunnut enää lähteä mukaan, jos häntä jonnekin kutsuttiin. Hänen mukaansa Loimula muuttui noin kaksi vuotta sitten.Kun Sipoon henkirikos nousi uutisotsikoihin, kaveri huolestui, että Loimula voisi liittyä siihen jotenkin.– Mikossa oli tiettyä ehdottomuutta, aseharrastus ja se, kuinka vihainen hän osasi olla. Kaksi vuotta kesällä teimme yhteisen lomareissun. Silloin hän oli vielä oma itsensä. Hän on muuttunut sen jälkeen. Myös muihinkin kuin minuun hänen yhteydenpitonsa on hiipunut.Loimulan kaveri kertoi, että epäillyssä oli ollut havaittavissa myös vainoharhaisia piirteitä. Kaverin mukaan hän oli jossain vaiheessa esimerkiksi varustautunut erilaisia uhkakuvia varten.– Kreikan kriisin aikoihin oli uhka että maailmantalous tulisi romahtamaan. Hän nosti sen takia tuhansia euroja käteistä, tarkisti missä säilyvissä ruuissa olisi parhaat arvot ja osti niitä kotiinsa varastot. Arvioisin hänen ostaneen myös Digestiveä ja öljyistä tonnikalaa varmaan kuukauden tarpeeseen. Hänellä oli myös vettä säilytysastioissa, että se säilyisi. Siihen varusteluun kuului aseita ja ammuksia, jos tulee täydellinen epäjärjestys ja hän pystyisi siten puolustamaan omaa elinpiiriään.Toisen ystävän mukaan Loimulalla oli ollut vaikeita aikoja viimeisen kahden vuoden aikana, ja hän vietti hiljaiseloa. Ystävä kertoi kuulustelussa, että vuonna 2018 Loimula oli kuitenkin alkanut pikkuhiljaa puhua tulevaisuudesta ja aktivoitua työrintamalla. Tästä hän sai sen kuvan, että miehen elämä olisi ollut lähdössä parempaan suuntaan.Loimulan epäillään surmanneen entisen esimiehensä raa’asti ja julmasti. 49-vuotias sijoitusjohtaja surmattiin 23. heinäkuuta 2018 teloitustyylisesti päähän ampumalla Söderkullassa sijaitsevassa yksityisasunnossaan. Ennen tekoa Loimula oli seurannut uhrin liikkeitä kuukausia.Poliisi on saanut murhana tutkitun henkirikoksen esitutkinnan valmiiksi ja todennut, että tapauksessa ei ole syytä epäillä rikoksesta muita henkilöitä kuin Loimulaa. Koska Loimula on kuollut, ei tapaus tule kuitenkaan päätymään oikeuteen.