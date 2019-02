Kotimaa

Kainuulaismiehelle törkeästä ihmiskaupasta 5 vuotta vankeutta – vastasi koviin syytteisiin vapaalta jalalta

Vuonna 1976 syntynyt kainuulaismies on tuomittu peräti viiden vuoden vankeuteen törkeästä ihmiskaupasta. Perjantaina antamassaan tuomiossa Kainuun käräjäoikeus katsoi, että mies oli värvännyt uhrikseen asianomistajan, jonka hän oli alistanut seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi.Erikoista tapauksessa on se, että mies tuli vastaamaan koviin syytteisiin vapaalta jalalta. Häntä ei myöskään oikeuden päätöksellä määrätty heti vangittavaksi, vaikka viiden vuoden tuomio monessa tapauksessa lähes automaattisesti sen aiheuttaa.Pitkään vankeustuomioon tuomittu mies oli yhteystietoja välittämällä ja muuten markkinoinut asianomistajaa korvausta vastaan seksiä kaipaaville asiakkaille. Hän oli saanut seksikaupan uhriin suostumaan harrastamaan seksiä asiakkaiden kanssa viettelemällä, painostamalla ja väkivallalla uhkaamalla.Korvauksia mies tuomittiin vastaamaan kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta 5 000 euroa, henkisestä kärsimyksestä 20 000 euroa ja saamatta jääneestä ansiosta 24 000 euroa. Ihmiskauppaa oli kestänyt pitkään, sillä oikeuden julkaiseman selosteen mukaan teot ajoittuivat vuosille 2010–2016.Jutun saaminen käräjäoikeuteen on kestänyt kauan, sillä ensimmäisen kerran mies oli tapauksen johdosta poliisin kiinniottamana jo tammikuussa 2017. Tutkinnanjohtaja esitti tuolloin miehen vangitsemista tutkinnan turvaamiseksi, mutta käräjäoikeus ei siihen suostunut.Törkeästä ihmiskaupasta viiden vuoden vankeuteen tuomittu mies sai vuonna 2011 Kainuun käräjäoikeudessa vuoden ja 3 kuukauden ehdollisen vankeustuomion useista lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä. Teot olivat tapahtuneet vuonna 2009.Seksikaupan uhrin henkilöllisyyden suojaamiseksi Ilta-Sanomat ei kerro tuomitun nimeä. Tuomio ei vielä ole lainvoimainen.