Viisikymppinen mies houkutteli lapsia Fortnite-pelin kautta – epäillään hyväksi­käytöstä

Tapauksen esitutkinta on vasta alkuvaiheessa.

Poliisi on pidättänyt muun muassa suositun Fortnite-pelin kautta lapsia lähestyneen suomalaismiehen, tiedottaa Lounais-Suomen poliisi.



Pidätetty mies on syntynyt vuonna 1970.



Pelien lisäksi miehen epäillään lähestyneen lapsia myös Instagramin ja Whatsappin kautta. Poliisin mukaan osa yhteydenotoista on sisältänyt seksuaalissävytteisiä viestejä ja kuvia.



Miestä epäillään lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin. Asiaa tutkii Porin poliisiaseman lapsirikosryhmä.