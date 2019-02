Kotimaa

Parkanon henkirikoksen uhri on joulun jälkeen kadonnut 21-vuotias mies – poliisi tutkii murhana

Sisä-Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

poliisi tiedottaa, että Parkanon rautatieaseman läheisyydestä torstaina aamupäivällä löytynyt ruumis kuuluu vuoden alussa kadonneeksi ilmoitetulle 21-vuotiaalle ylöjärveläismiehelle. Viimeiset havainnot miehestä ovat joulun jälkeisiltä päiviltä.Poliisi uskoo miehen joutuneen henkirikoksen uhriksi 28.-29.12.2018 välisenä yönä. Uhrin lähiomainen ilmoitti miehen kadonneeksi 8. tammikuuta 2019. Poliisi alkoi tutkia nuoren miehen katoamista 20. tammikuuta.– Katoamista tutkittaessa heräsi epäily hänen joutumisestaan henkirikoksen uhriksi, Sisä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessaan.Poliisi on ottanut kiinni neljä henkilöä epäiltynä henkirikoksesta. Poliisi otti kolme miestä ja yhden naisen kiinni 18. ja 20. helmikuuta. Epäillyt vangittiin tänään perjantaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Yhtä heistä epäillään murhasta ja kolmea muuta rikoksen tekijän suojelemisesta ja/tai hautarauhan rikkomisesta.Epäillyistä nainen on 17-vuotias ja miehet ovat 32–, 67– ja 35–vuotiaita.Poliisi painottaa, että rikosnimikkeet saattavat tutkinnan edetessä muuttua, sillä tutkinta on kuulustelujen osalta alkuvaiheessa.on eristänyt Parkanon rautatieaseman lähimetsässä alueen, jossa rikoksen uhri todennäköisesti surmattiin. Poliisin mukaan tekijät yrittivät hävittää uhrin ruumiin risu- tai puukasassa polttamalla.Päivien kuluessa tapahtumapaikka jäätyi ja jäi lumen alle. Tästä syystä poliisi joutuu sulattaman uhrin löytöpaikkaa. Poliisi on pyytänyt virka-apua puolustusvoimilta alueen eristyksen valvonnassa.Tutkinnan keskeneräisyyden vuoksi poliisi ei tiedota tutkinnan yksityiskohdista tarkemmin.