Bisquitin kolumni: Kremppakivaa

Hoivabisneksessä kuten kaikessa markkinaehtoisessa toiminnassa pätee nykypäivän kategorinen imperatiivi tulos tai ulos.

ideaalitapauksessa.Zachris Topelius määritteli aikoinaan sittemmin paljon siteeratussa kertomuksessaan säällisen päättöhoidon aineelliseksi minimitasoksi purtilon ja puulusikan.On helppo ymmärtää, ettei tämän päivän maailmassa ole enää tilaa Topeliuksen satusetämäiselle idealismille.Moderni päättöhoito on poikkeuksellisen työvaltaista toimintaa. Hankala yhtälö on ratkaistu Suomessa tavalla, joka on myöhemmin tullut tunnetuksi Juha Sipilän maksiimina: pannaan taseet töihin!Kyseeseen tulevat taseet ovat suurimmalta osin ylikansallisten hoivaistalojen taseita.sana hoivaistalosta, jos sana sattuisi tuntumaan nykyihmisen kielikorvaan vieraalta.Hoivaistalo on etymologisesti samaa sukujuurta kuin esimerkiksi isonvarpaan virheasennosta kielivä hoivaisenluu ja ennen aikaan kirkkojen edustalla laupeudentyöhön varoja keränneet puiset hoivaisukot.Jos nimessä onkin vanhahtavuutta ikään kuin kunnianosoituksena menneiden sukupolvien työlle, hoivaistalojen ansaintalogiikassa ei sen sijaan ole mitään entisaikaista.Hoivabisneksessä kuten kaikessa markkinaehtoisessa toiminnassa pätee nykypäivän kategorinen imperatiivi tulos tai ulos.Velvoittavasta käskylauseesta näkee alan sisällä käytettävän toisinaan myös muotoa tuloste tai uloste.Sellaisessa tulosteessa saattaa näkyä vaikkapa listaus haamuhoitajavuoroista. Sanaparin sisältöanalyysia ei liene syytä jatkaa pitemmälle.vanhusjalanjälki on suuri ja ennusteiden mukaan väestönmuutos lisäksi pahenemaan päin. Tiedossa on, että jotakin on tehtävä ja pian.Silti oli mennä aamiaisrukoukset väärään kurkkuun, kun luki Timo Soinin blogista ehdotuksen hoitajien rekrytoimisesta Filippiineiltä.Ensinnä tuli pahantahtoisesti mieleen Soinin filippiiniläiskirjeen motiivi. Totta kai Filippiineiltä. Liki umpikatolinen maa, ja Soinihan taas tunnetusti paavin oma bullanmuru.Mutta toisaalta... Ehkä on todella tullut aika hieman tasata tilejä.Suomihan on antanut Filippiineille vuosien mittaan ehdotonta parhaimmistoaan.Ensimmäisenä tietysti Armi Kuusela, jonka maastalähdön vuosipäivänä muhoslaiset kokoontuvat yhä muistojumalanpalvelukseen.Eikä pidä unohtaa toista valkoisen Suomen lahjaa Johanna Rauniota, Lorelein ja Kumander Agimatin valovoimaista tähteä, joka onnistui lopulta pakenemaan filippiiniläisten filmimogulien kynsistä.Tuosta kaksikosta voisi muuten saada jotain osviittaa siihen paljon puhuttuun hoitajamitoitukseen.Miltä kuulostaisi vaikkapa mitoitus 90-60-90? Sillä, kuten Petteri Orpo sen niin jäännöksettömästi sanoi, ihminenhän ei ole mikään desimaali.Kirjoittaja Seppo Ahti pitää seniliteettiä saavutettuna etuna.