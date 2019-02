Kotimaa

Kylmyys väistyy ja taivas repeää – luvassa lunta ja jäätävää sadetta





Suomea pari päivää otteessaan pitänyt, ja lämpötilat suuressa osassa maata varsin kylmiin lukemiin laskenut korkeapaine väistyy perjantaina. Aamu on vielä monin paikoin hyvin kylmä ja selkeä, mutta päivän mittaan lounaistuuli voimistuu ja pilvisyys alkaa lisääntyä. Pilvisyyden lisääntymisen myötä lämpötilat alkavat nousta.Päivällä on vielä laajalti aurinkoista, mutta illaksi Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin saapuu lännestä lumisateita sekä jäätäviä sateita. Yötä kohden sateita alkaa esiintyä myös etelämpänä Suomessa ja sää lauhtuu selvästi.Päivälämpötila on etelässä ja lännessä Perämeren rannikkoa myöten viidestä kymmeneen pakkasastetta, idässä ja pohjoisen sisämaassa kymmenestä viiteentoista pakkasastetta.Lauantaina sää on lauhaa ja tuuli käy lännenpuolelta. Aamulla sateet väistyvät itään ja sää muuttuu aurinkoiseksi.Lauantain päivälämpötilat ovat kahdesta kuuteen astetta Lappia myöten.Sunnuntaina sää jatkuu lauhana. Etelässä on poutaa ja pilvisyys vaihtelee. Pohjois- ja Keski-Suomen yli itään liikkuu päivällä vesisadealue, sadealueen jälkipuolella sää selkenee.