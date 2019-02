Kotimaa

Murhan yrityksestä epäillyn Tohmajärven muistamattoman ”moottorisahamiehen” poliisitutkinta valmis

Ensin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapahtumat

mies löi moottorisahalla poliisikoiraa.Sitten mies nykäisi moottorisahan käyntiin, alkoi kaasutella sillä voimakkaasti ja huitoa poliiseja, jotka olivat muutaman metrin päässä.Sitten poliisi ampui miestä ylävartaloon.Mies on sittemmin kertonut, ettei muista mitään, mistä on kerrottu.Tämän juuri ennen joulua Tuomaan päivänä Tohmajärvellä kesähuvilalla tapahtuneen vakavan välikohtauksen poliisitutkinta on valmistunut ja tapaus siirtyy syyteharkintaan.Vakavasti loukkaantunut mies pääsi 3. tammikuuta pois sairaalasta, jolloin hänet vangittiin. Vankeus on jatkunut.Seuraavana päivän valtakunnansyyttäjänvirasto ilmoitti, ettei poliisin aseenkäytöstä käynnistetä esitutkintaa.Miehen toiminnan esitutkinnassa rikosnimikkeitä olivat poliisipartion jäseniin kohdistunut murhan yritys ja virkamiehen väkivaltainen vastustaminen. Rikoslaki säätää, että virkamieheen kohdistuva henkirikoksen yritys voi täyttää murhan yrityksen tunnusmerkistön.saivat alkunsa perjantaina 21.joulukuuta, kun kello 22.39 poliisi hälytettiin kesämökille, jossa seurueen kesken oli puhjennut epäsopu. Alkutiedon mukaan 42-vuotias Kontiolahdelta kotoisin ollut mies oli pahoinpidellyt nyrkein naista.Aiemmin on uutisoitu naisen olleen 42-vuotiaan puoliso, ja paikalla olleen miehen kolme poikaa.Poliisien saavuttua mies oli ulkona pihalla ja alkoi uhkailla heitä äänekkäästi. Sitten alkoi edellä kuvattu tapahtumain vyöry, joka päättyi moottorisahan käynnistämiseen ja poliisipistoolin laukaisuun.Esitutkinnan perusteella poliisi epäili miehellä olleen tarkoitus kohdistaa käynnissä olevalla moottorisahalla vakavaa väkivaltaa poliisipartioon.Mies on kuulustelussa kertonut, ettei muista tapahtumia. Häntä epäillään edellä mainittujen rikosten lisäksi pahoinpitelystä.Syyte asiassa on nostettava perjantaina 1.3.2019 mennessä.