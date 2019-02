Kotimaa

Syyttäjä vaatii kahdelle ehdotonta vankeutta kauppakeskus Jumbon koruliikemurrosta

Todisteena muun muassa dna-näytteitä

Syyttäjä vaatii kahdelle miehelle ehdotonta vankeutta Vantaan kauppakeskus Jumbossa lokakuun lopussa tehdystä koruliikemurrosta, selviää haastehakemuksesta. Koruliikemurtoa alettiin torstaina käsitellä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.Syyttäjän mukaan miehet veivät Laatukorun liikkeestä lähes 800 000 euron arvosta omaisuutta. He kiipesivät syytteen mukaan katolle ja rikkoivat kauppakeskuksen katolla olevan ikkunan.Miehillä oli syyttäjän mukaan köysi, jonka he kiinnittivät kauppakeskuksen sisäpuolen kattopalkkiin ja laskeutuivat köyden avulla kauppakeskuksen tiloihin Laatukorun myymälän viereen.– Tekijät ovat rikkoneet mukanaan olleella lekalla Laatukorun myymälän lasi-ikkunan ja menneet rikotun ikkunan kautta myymälään kaataen samalla myyntihyllyjä. Myymälässä tekijät ovat rikkoneet vitriinejä ja anastaneet 792 916 euron arvosta koruja ja kelloja.Tämän jälkeen miehet pakkasivat syyttäjän mukaan omaisuuden kasseihinsa ja poistuivat myymälästä kauppakeskukseen. Matka jatkui vaateliikkeen ikkunan läpi hätäuloskäynnille ja ulos kauppakeskuksesta.Kumpikin mies kertoo kirjallisessa vastauksessaan syytteeseen, etteivät he edes olleet paikalla kauppakeskuksessa murron aikaan. He kiistävät syyllistyneensä rikokseen.Suurin osa omaisuudesta saatiin myöhemmin takaisin, mutta osa omaisuudesta on ollut myyntikelvotonta.Haastehakemuksesta selviää, että lokakuussa maahan tulleet miehet olivat oleskelleet Vantaalla soluasunnossa. Poliisi takavarikoi asunnosta koruliikkeestä vietyä omaisuutta ja epäillyssä teossa käytettyjä vaatteita, joista otetuilla dna-näytteillä syyttäjä muun muassa pyrkii näyttämään miesten syyllisyyden.Haastehakemuksessa myös viitataan poliisin esitutkintamateriaaliin, johon on liitetty miesten matkustusvaraukset. Syyttäjän mukaan kumpikin oli varausten perusteella poistumassa maasta murtoa seuraavana päivänä.Aamuyöllä syyttäjän mukaan murron tehneet miehet kuitenkin jäivät kiinni jo murtopäivänä puolen päivän aikaan.